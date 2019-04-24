24 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Китайские специалисты поделятся с Беларусью опытом развития цифровых транспортных коридоров. На это в том числе направлено соглашение, которое подписано белорусской стороной в Пекине с китайской национальной платформой для транспорта и логистики (Logink), рассказал журналистам директор Института прикладных программных систем Министерства связи и информатизации Беларуси Игорь Михайловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня подписывали соглашение с крупнейшим логистическим оператором Китая - компанией Logink - в плане создания цифровых транспортных коридоров, логистических систем, консультаций друг другу, - рассказал директор. - Мы как институт, который разрабатывает информационные системы, работали и заключали соглашения с потенциальными партнерами в разных странах, в том числе сегодня в Китае".

Игорь Михайловский пояснил, что названная компания осуществляет операторские логистические функции в целом регионе, заключила соглашения с зарубежными партнерами. "Они организовали очень серьезную логистическую сеть. Мы рассчитываем, что в рамках ЕАЭС, наших транзитных интересов, возможностей будем взаимодействовать с этой компанией", - сказал он.

"Мы находимся в центре Европы. Интерес у всех сейчас к рынку Китая, транзиту, тому, чтобы ускорить эти процессы, максимально снять барьеры. В рамках цифровой трансформации это становится реальным. Когда между крупнейшими логистическими операторами разных стран будут нормализованы отношения по передаче информации, тогда и воплотятся все наши цифровые коридоры, быстрый транзит - и интересы Беларуси (мы являемся страной, находящейся между Западом и Востоком)", - добавил Игорь Михайловский.-0-