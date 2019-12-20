20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские строительные компании готовы покупать белорусские пиломатериалы на бирже. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

Возможность экспорта белорусских пиломатериалов в Китай с применением механизма биржевых торгов обсуждалась сегодня во время переговоров с делегацией деловых кругов Китайской Народной Республики в БУТБ.

Китай является одним из крупнейших мировых импортеров лесопродукции и ежегодно закупает значительные объемы лесного ресурса, в том числе из Беларуси. Как отметил председатель правления китайской строительной компании "Датан" Тан Инхао, в настоящее время белорусский лес попадает в Китай через посреднические структуры, что отрицательно сказывается на стоимости товара для конечных потребителей.

"Поэтому мы хотели бы покупать белорусские пиломатериалы не через посредников из стран Евросоюза, а здесь, в Беларуси, непосредственно у производителей. Если для этого нужно участвовать в биржевых торгах, мы готовы рассмотреть эту возможность. При ежемесячном объеме закупок 50 тыс. куб.м мы сможем сэкономить ощутимую сумму", - заявил китайский бизнесмен.

В свою очередь первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков выразил заинтересованность биржи в сотрудничестве с китайским бизнесом, подчеркнув, что при необходимости китайской стороне будет оказано содействие на всех этапах работы на электронной торговой площадке БУТБ - от аккредитации и обучения до заключения биржевого договора и контроля его исполнения. "Биржа действует прежде всего в интересах белорусских экспортеров, которые смогут поставлять пилопродукцию в Китай по более высокой цене. В то же время для китайских импортеров биржевые торги - это хорошая возможность приобрести ресурс дешевле, чем у посредников. Необходимая транспортно-логистическая инфраструктура уже создана в рамках инициативы "Пояс и путь", поэтому вопросов с доставкой товара из Беларуси в Китай не возникнет", - считает Андрей Новиков.-0-