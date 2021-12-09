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Экономика
09 декабря 2021, 11:51

Кластеры, инвестиции, местное сырье, цифра: каковы акценты экономического развития регионов

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика формируется на местах, поэтому так важно для каждого региона выработать свою стратегию развития, основанную на точках роста и приоритетных направлениях. Об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Сергей Митянский на втором региональном форуме предпринимательства "Вклад регионального предпринимательства в достижение Целей устойчивого развития", который проходит в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проводится в партнерстве с Министерством экономики и Могилевским облисполкомом в рамках проекта ПРООН "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", реализуемого при финансовой поддержке Европейского союза. Первый форум проходил в Брестской области.

"Вопросы развития регионов, поиски направлений для максимального раскрытия их потенциала вторую пятилетку не снижают актуальность. Мы все понимаем, что экономика формируется на местах. В регионах сегодня также одна из важных задач - сохранить и приумножить достигнутый уровень экономического развития", - сказал Сергей Митянский.

Он отметил ключевые для страны (а соответственно и регионов), актуальные направления в экономике - стимулирование экспорта, диверсификация инвестиционной деятельности, внедрение инноваций, принципов зеленой экономики и т.д. С учетом скорого запуска нового инвестиционного цикла определены приоритеты: каким проектам должно отдаваться предпочтение (например, тем, которые предполагают максимальное использование местного сырья, создание новых рабочих мест в регионе, желательно высокотехнологичных и др.).

Особое внимание Сергей Митянский обратил на опыт кластерного развития территорий, который в последние годы зарекомендовал себя как механизм стимулирования бизнес-активности и развития местных сообществ.

Координатор программ сотрудничества Представительства ЕС в Беларуси Лука Карапелли отметил: бюджет проекта в целом $9,5 млн (эти средства направляются на поддержку экономических инициатив, повышения конкурентоспособности и внедрение инноваций для развития на местном уровне). В настоящий момент проект поддерживает 6 инициатив в Беларуси на сумму $3,7 млн, в основном это кластерные иницативы, бизнес-инкубаторы, социальные предприятия. Более 50 небольших региональных инициатив также получат оборудование и услуги, на эти закупки выделен $1 млн.

"Я побывал на некоторых объектах и лично убедился, что этот проект успешен, потому что страна может полагаться на свои регионы, на очень квалифицированные кадры, трудовые ресурсы. Да, везде есть сложности, но есть и свои возможности, сильные стороны. Нужно только поддерживать их", - сказал Лука Карапелли. Он поблагодарил местные органы власти, которые активно идут на сотрудничество и создают благоприятные условия для реализации программы.

Постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева подчеркнула: рост устойчивого предпринимательского сектора и государственно-частного партнерства содействует сильным регионам, создавая рабочие места, стимулируя инновации, делая доступными товары и услуги. В развивающихся странах доля частного сектора в ВВП занимает в среднем около 60%. Он обеспечивает создание 90% рабочих мест и 80% потока капитала. В Беларуси вклад малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 26%, этот сектор дает занятость для трети работоспособного населения, обеспечивает 45% внешнеторгового оборота, 39% инвестиций в основной капитал. "Наверное, эти показатели могут расти - при поддержке бизнеса, особенно малого и среднего", - отметила Александра Соловьева. Важно создавать условия, чтобы в каждом районе страны жители могли генерировать и реализовывать предпринимательские идеи. "Особое внимание следует уделить развитию таких инновационных форм предпринимательской деятельности, как кластеры", - добавила она.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" помогает 17 кластерным инициативам, которые в будущем приведут к созданию полноценных кластеров в сфере производства и услуг.

Социальное предпринимательство играет особую роль в регионах, поэтому поддержке распространения такой формы бизнеса тоже уделено большое внимание. Растет роль знаний, инноваций, новых технологий, наукоемких производств. Определенный толчок этому дала даже пандемия ковида, ставшая двигателем цифровой трансформации. "Недавно созданная лаборатория ПРООН по ускорению устойчивого развития помогает находить, тестировать и пилотировать инновационные решения, в том числе с применением цифровых технологий. Идет сотрудничество с рядом министерств и ГКНТ", - добавила Александра Соловьева.

Наконец, ключевая роль государства в создании стабильного, благоприятного инвестклимата для привлечения внутренних и внешних инвестиций. "Причем инвестиции с учетом экологических и социальных критериев принесут двойную и тройную выгоду в реализации задач устойчивого роста", - подчеркнула постоянный представитель.

Во втором форуме участвовали представители делового сообщества, советов по развитию предпринимательства, местных и республиканских органов государственного управления, банковской сферы, а также международных организаций. Участники рассмотрели наиболее эффективные пути и механизмы развития деловой активности, соответствующей задачам ЦУР, а также внедрение инновационных подходов и инструментов в предпринимательскую деятельность для ее развития на местном и республиканском уровнях.-0-

Развитие бизнес-среды стало одним из приоритетов стратегии устойчивого развития Могилевской области

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Теги
бизнес ГКНТ инвестиции
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