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09 декабря 2021, 11:57

Развитие бизнес-среды стало одним из приоритетов стратегии устойчивого развития Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевская область первой среди регионов разработала и уже почти год реализует собственную стратегию устойчивого развития. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар на 2-м региональном форуме предпринимательства "Вклад регионального предпринимательства в достижение Целей устойчивого развития", который проходил в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Руслан Страхар отметил, что регион последовательно работает над достижением адаптированных для региона и Беларуси Целей устойчивого развития.

"С 31 декабря 2020 года мы уже в Могилевской области имеем стратегию устойчивого развития до 2035 года, сейчас активно работаем по ее реализации. Она полностью согласуется с Национальной стратегией устойчивого развития республики. Мы первые среди областей подготовили такую региональную программу действий. Сейчас реализуем первый трехлетний этап стратегии - ориентация на будущие поколения. Основная цель - внедрение стратегии в уже действующую систему планирования регионального развития, максимальное вовлечение жителей региона и всех потенциальных игроков в ее реализацию", - сказал он.

В первый год работы особое внимание уделялось информированию населения: чтобы жители Могилевской области понимали, что такое ЦУР, для чего это нужно, и как каждый может сделать свой скромный, но очень нужный вклад. На базе Могилевского госуниверситета им. А.А.Кулешова даже создана региональная Академия устойчивого развития. Сегодня восемь районов разрабатывают местные стратегии при поддержке специальной "мастерской". А ряд промышленных предприятий и организаций подписали декларацию о присоединении к достижению ЦУР.

"Развитие бизнес-среды определено одним из приоритетов областной стратегии. В оперативную цель выделено направление вовлечения малого и среднего предпринимательства и крупного бизнеса в управление устойчивым развитием, - добавил Руслан Страхар. - Мы ожидаем, что к 2025 году значительная часть предпринимателей станет участниками движения за устойчивое развитие области".

Малый и средний бизнес формирует значительную часть показателей региона. По итогам 2020 года на его долю пришлось 38% от всех налоговых поступлений (выручка от реализации продукции составила примерно такую же долю), 36% экспорта товаров, 45,9% инвестиций в основной капитал.

В форуме участвуют представители делового сообщества, советов по развитию предпринимательства, местных и республиканских органов государственного управления, банковской сферы, а также международных организаций. Участники рассматривают наиболее эффективные пути и механизмы развития деловой активности, соответствующей задачам ЦУР, а также внедрение инновационных подходов и инструментов в предпринимательскую деятельность для ее развития на местном и республиканском уровнях. А 8 декабря, накануне форума, в Могилеве прошла партнерская сессия облисполкома "Частный бизнес - это возможно", где обсуждались возможности и перспективы развития сельского предпринимательства в регионе. Мероприятие привлекло более 150 начинающих предпринимателей и самозанятых. Все они отмечали, что частный бизнес - это прежде всего смелый шаг самого предпринимателя, но какого бы масштаба этот бизнес не был, поддержка государства необходима.

Форум проводится в партнерстве с Министерством экономики Беларуси и Могилевским облисполкомом в рамках проекта ПРООН "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", реализуемого при финансовой поддержке Европейского союза. Первый форум проходил в Брестской области.-0-

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