Клиенты Дельта Банка могут подать заявление на возврат излишних страховых взносов до 31 декабря

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане, получившие кредиты в ЗАО "Дельта Банк" и заключившие договоры добровольного страхования с ЗАСО "Дельта Страхование", имеют право на возврат излишне уплаченных страховых взносов, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Для получения денежных средств необходимо обратиться к ликвидатору ЗАСО "Дельта Страхование" - ООО "Правовая компания "Антикризисный консалтинг" - с паспортом по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6, корп.2, пом.3, либо по телефонам: +375 17 204 50 03, +375 29 141 01 01. Прием заявлений на возврат денежных средств будет вестись ликвидатором до 31 декабря 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Как сообщалось, Национальный банк в марте 2015 года отозвал лицензию ЗАО "Дельта Банк" на осуществление банковской деятельности. Такое решение регулятор принял по итогам рассмотрения информации, полученной от временной администрации по управлению ЗАО "Дельта Банк", в связи с невыполнением им отдельных лицензионных требований, а также созданием финансового положения, которое повлекло неисполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами.

По результатам анализа финансово-хозяйственного состояния ЗАО "Дельта Банк" было установлено, что размер его активов недостаточен, чтобы рассчитаться с более 3 тыс. кредиторов.

В августе 2015 года Верховный суд Беларуси признал ЗАО "Дельта Банк" банкротом.-0-