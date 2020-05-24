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Экономика
24 мая 2020, 21:38

Колебания цен могут ускорить переговоры по общим рынкам нефти и газа в ЕАЭС - Глазьев

Фото из архива
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колебания цен на энергоносители могут ускорить переговоры по общим рынкам нефти и газа в Евразийском экономическом союзе. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, сообщает БЕЛТА.

Сергей Глазьев напомнил, что в стратегических направлениях развития ЕАЭС до 2025 года более 300 мер и механизмов. "Если говорить об общих рынках нефти и газа, то существует концепция, которая официально принята, по ней ведется работа. Она несомненно будет завершена в установленные сроки. Никто решение этих задач не откладывает, - сказал он. - На сегодня идут сильные колебания в ценах на энергоносители. Я думаю, эти колебания упростят скорость договоренностей. Поскольку в ситуации нестабильных рынков, чем быстрее государства между собой договорятся, тем быстрее они обеспечат стабильность на энергитическом рынке, что очень важно для всех отраслей промышленности".

Член Коллегии ЕЭК, отметил, что нужно добиться такого регулирования, "чтобы ценообразование на энергоносители способствовало экономическому росту нашего союза в целом". При этом 2024 год объявлен по этому вопросу в качестве рубежного. "Я уверен, что мы за пределы этого года не выйдем. Может быть, нам удастся раньше добиться консенсуса по этим непростым вопросам", - заключил он.

Сейчас же при разработке стратегических направлений до 2025 года предусматриваются меры по формированию своих биржевых механизмов торговли нефтью, нефтепродуктами, металлом, зерном не только в национальных валютах, но и с евразийскими механизмами ценообразования. "Нам нужна стабильность, мы должны сами планировать условия ценообразования и не зависеть от резких колебаний мирового рынка", - заметил Сергей Глазьев.

ЕАЭС, по его словам, должен переместиться с периферийного положения на мировых сырьевых рынках, стать центром ценообразования и определения структуры рынка нефти, нефтепродуктов. "Для нас есть уникальная возможность сегодня предложить азиатским рынкам свой механизм ценообразования. И мы над этим будем работать", - сказал Сергей Глазьев.

Кроме этого, одна из важных проблем, которая сегодня обсуждается, но пока до конца не решена - это принятие мер антимонопольного регулирования по отношению к корпорациям третих стран. "Поскольку все-таки главные конкуренты - это гигантские транснациональные корпорации, которые монополизировали значительную часть того экономического пространства, которое у нас является единым. И хотелось бы, чтобы на этом нашем едином экономическом пространстве все-таки доминировали наши отечественные товары совместно производимые предприятиеями государств ЕАЭС", - отметил Сергей Глазьев.-0-

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газ ЕАЭС ЕЭК нефть энергетика
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