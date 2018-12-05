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Количество интернет-магазинов в Беларуси за январь-сентябрь выросло на 14,8%

Экономика 05.12.2018 | 14:32
Фото из архива
Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество магазинов в Беларуси в январе-сентябре выросло на 5,5%, интернет-магазинов - на 14,8%. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на 1 октября, в стране зарегистрировано 18 552 интернет-магазина, прирост к началу года составил 14,8%. При этом традиционно больше всего интернет-магазинов зарегистрировано в Минске и Минской области - 79%, отметила представитель МАРТ.

Она констатировала, что в республике активно открываются объекты торговли и общественного питания. За 9 месяцев этого года число магазинов увеличилось на 5,5% до 47 тыс. 859. Их общая торговая площадь превышает 5,7 млн кв.м. При этом 93% от общего числа составляют небольшие магазины площадью до 300 кв.м.

Обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тыс. жителей, по данным на 1 октября, составила 748,75 кв.м при нормативе 600. Самый высокий показатель у Минской области - 904 кв.м. В Минске на 1 тыс. жителей приходится 893,2 кв.м торговых площадей, в Брестской области - 708,76 кв.м.

Количество объектов общественного питания, по данным МАРТ, за январь-сентябрь выросло на 7,2%, или на 618. Обеспеченность местами в этих заведениях на 1 тыс. жителей составляет 41,8 при нормативе 40. Самый высокий показатель в Минске - 52,4, в Минской области - 42,6, в Витебской области - 41,1 места.

"По данным национального статистического комитета, растет доля безналичных платежей в общем объеме розничного товарооборота. Сегодня она составляет 40,1%, что на 5,7% больше, чем в начале года. На первом месте по "безналу" Минск - 47%, на втором - Гомельская область - 38,7%, на третьем - Витебская - 37,5%", - отметила Виолетта Брезовская.-0-

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Теги
интернет, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, торговля
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