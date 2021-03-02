Количество обращений граждан по вопросам ЖКХ в 2020 году снизилось - Хмель

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обращений граждан по вопросом ЖКХ в 2020 году снизилось на 7,5%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель перед заседанием Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Граждане очень требовательны к качеству оказания жилищно-коммунальных услуг, и мы стараемся соответствовать такому тренду. По итогам прошлого года количество обращений граждан снизилось на 7,5%. Это говорит о том, что качество оказания услуг ЖКХ выросло. Поэтому, безусловно, мы и дальше будем совершенствовать свою работу, так как основная наша задача - своевременно и в полном объеме оказывать услуги населению", - сказал Андрей Хмель.

Министерство контролирует качество оказываемых услуг.

"Все эти годы мы работали над созданием службы заказчика. И на сегодня есть определенный наработанный опыт в этом направлении. Мы видим как преимущества, так и недостатки. Поэтому планируем не только устранить имеющиеся недочеты, но и усовершенствовать надзорные функции за качеством оказания услуг. Население страны должно получать качественные услуги по доступным, прозрачным тарифам", - пояснил он.

Андрей Хмель также рассказал, что в течение этой пятилетки Минск полностью перейдет на подземные источники воды. "100% потребителей в Беларуси к концу 2025 года должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Это одна из основных социальных задач, которая решается силами ЖКХ и облисполкомами. И она будет выполнена", - подытожил министр.-0-