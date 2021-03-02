Головченко потребовал принять меры для реализации директив о развитии ЖКХ и стройотрасли

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко потребовал принять меры для реализации директив от 4 марта 2019 года №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" и №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли". Об этом он заявил сегодня на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"ЖКХ и строительству уделяется большое внимание руководства страны, так как они имеют немаловажное значение для социально-экономического развития и во многом определяют отношение населения, в том числе к власти. Несмотря на имеющуюся отдельную положительную динамику, ряд требований директив Президента, а также иных документов, способствующих их реализации, выполняется не на достаточном уровне. Это касается капитального ремонта жилого фонда, замены тепловых сетей, организации работы по комплексной индивидуальной жилой застройке, строительству арендного жилья. Не принимаются должные меры по повышению эффективности обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. Не обеспечивается своевременность и полнота расчетов с организациями ЖКХ, что ухудшает их финансовое положение. Это касается как финансирования работ по благоустройству, содержанию передаваемых объектов, в том числе непрофильных, так и оплаты потребителями - населением и юридическими лицами - предоставленных им жилищно-коммунальных услуг", - отметил Роман Головченко.

Большую обеспокоенность вызывает наличие значительных объемов сверхнормативного незавершенного строительства и капитального ремонта жилищного фонда. "В столице к этому добавляются и возникающие срывы сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Несмотря на нормативное регулирование вопросов строительства жилья для очередников в столице, городах-спутниках, проводимая в этом направлении городским исполнительным комитетом работа не является достаточной. Такое положение дел требует критического осмысления, принятия мер на уровне исполнителей. Потому что требования директив в этом отношении должны соблюдаться", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, в целом в строительстве сохраняется ситуация с количеством убыточных предприятий и высокий уровень задолженности перед подрядными организациями. Результаты прошедшего года свидетельствуют о недостаточной результативности работы на внешних рынках, что выражается в снижении экспорта товаров и услуг в строительстве. Недостаточными темпами ведется совершенствование законодательства, регулирующего взаимодействие участников строительного процесса, хотя сделано в этом направлении за прошлый год немало.-0-

Фото Андрея Покумейко

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