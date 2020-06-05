Коллективу Минстройархитектуры представили нового руководителя

5 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев представил сегодня коллективу Министерства архитектуры и строительства нового руководителя Руслана Пархамовича, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решением главы государства было сформировано новое правительство Беларуси и проведен ряд кадровых изменений. В соответствии с указом Президента министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович. Руслана Викторовича представлять не надо, этот человек уже давно работает в строительной отрасли, а в последние годы занимал должность заместителя председателя Могилевского облисполкома и курировал вопросы строительства", - отметил вице-премьер.

Владимир Кухарев напомнил, что в стране принята Директива по строительной отрасли, в которой установлены все основополагающие направления деятельности стройотрасли на долгосрочную перспективу. "Задачи, которые ставит глава государства перед отраслью, подлежат полному выполнению. Это очень серьезные задачи, особенно с учетом всех моментов, связанных с нынешними общемировыми кризисными тенденциями из-за пандемии. Но стройотрасль должна быть драйвером развития экономики страны, темпы строительно-монтажных работ и строительства жилья должны обеспечиваться в полном объеме. Не следует забывать о совершенствовании строительных нормативов, о стоимости квадратного метра жилья, которая должна быть значительно ниже средней заработной платы. Коллектив министерства опытный, и вы способны решать эти задачи на самом высоком уровне", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Новый руководитель министерства Руслан Пархамович в свою очередь выразил надежду на поддержку всех сотрудников Минстройархитектуры, а также подведомственных предприятий и организаций. "Вместе мы добьемся поставленных целей и решим те задачи, которые были озвучены 4 июня. Сомнений быть не должно, будем двигаться только вперед", - отметил министр.

Руслан Пархамович родился в 1980 году в Могилеве. В 2002 году окончил Могилевский государственный технический университет по специальностям "промышленное и гражданское строительство", "бухгалтерский учет, анализ и аудит", в 2011 году - Академию управления при Президенте Беларуси по специальности "государственное и местное управление". Работал директором ОАО "Могилевский домостроительный комбинат", с марта 2018 года занимал должность заместителя председателя Могилевского областного исполнительного комитета.-0-