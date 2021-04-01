Колтович: нужно не с импортом бороться, а поддерживать отечественных производителей

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для увеличения доли отечественных товаров на рынке нужно не с импортом бороться, а создавать систему поддержки отечественных производителей, стимулировать развитие производств. Такое мнение высказал журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович a href="/president/view/lukashenko-zaschita-vnutrennego-rynka-i-otechestvennyh-proizvoditelej-vopros-nomer-odin-435278-2021/" target="_blank">по итогам доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным МАРТ, в общем объеме продовольственных товаров доля отечественных достигает 77%, в непродовольственном секторе - около 43%, доля в общем товарообороте - около 60%. "Среди всех стран ЕАЭС, кто ведет такую статистику, мы выглядим неплохо. И можно было бы оценить это удовлетворительно, если бы не тенденции, которые мы наблюдаем в последние годы по снижению", - отметил министр.

"Мы ни в коем случае не нацелены на то, чтобы взять и запретить. И у Президента обсуждалась эта тема, что мы должны принимать меры по борьбе с импортом не на полке, а по созданию систем поддержки отечественных производителей, стимулированию развития производств и созданию конкурентных товаров для торговли и собственных технологических процессов", - подчеркнул Владимир Колтович.

Сейчас МАРТ совместно с министерствами промышленности, экономики и БелТПП прорабатывает подходы к определению понятия "отечественный товар", чтобы в дальнейшем усовершенствовать систему госзакупок с акцентом именно на такие товары.

"Мы хотели бы проработать (и докладывали об этом Президенту) такой порядок, чтобы использовать увеличение уровня локализации производства как элемент защиты внутреннего рынка. То есть в белорусском товаре увеличивать количество отечественного", - рассказал министр. Такие меры, например, были приняты в России. Для каждой группы товаров фиксируется определенная доля возможного импорта.

Подобная система начала работать на рынке ЕАЭС с этого года: определен перечень товаров с высоким уровнем локализации для госзакупок в ЕАЭС, в перечень включены 43 белорусских предприятия. "Мы хотели бы такой принцип применить и у себя - чем выше локализация, тем больше льгот по доступу к госзаказу, госзакупкам, к участию в конкурсах и к иным видам льгот", - пояснил Владимир Колтович.-0-

Колтович: нарушать законодательство о ценах в Беларуси дорого