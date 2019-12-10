10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кондитерская фабрика "Коммунарка" с 2013 года увеличила экспорт продукции в три раза в натуральном выражении, сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Иван Данченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ввод нового оборудования позволил значительно увеличить производство - примерно на 60% с 2013 года. Растет производство шоколада, конфет. В карамель мы пока особо не вкладывались, так как сахар и карамельная патока у нас дороже, чем в России, но в будущем планируем инвестировать и в это направление. Экспорт с 2013 года увеличился в три раза. Сегодня за рубеж уходит третья часть продукции", - сказал Иван Данченко.

География экспорта составляет примерно 22 страны. Основной рынок - Россия, следующие по величине - Украина и Китай. В этом году объемы поставок на китайский рынок выросли в шесть раз. "На этот рынок было непросто выйти, так как китайцам наша продукция кажется приторно сладкой. Для них надо было сделать отдельную конфету, в которой больше арахиса и меньше сахара. Она вызывает интерес и на внутреннем рынке", - отметил гендиректор.

Предприятие активно занимается техническим перевооружением. С 2012 по 2016 годы были установлены три новые производственно-технологические линии (сбивная, вафельная и шоколадная), а также обновлены участки по подготовке и производству шоколадных масс. В текущем году введена в эксплуатацию новая технологическая линия по производству шоколада и шоколадных конфет методом отливки "холодный штамп". Она позволяет выпускать шоколад с фруктовыми и двухслойными начинками.

Кондитерская фабрика специализируется на выпуске шоколада, конфет, какао-порошка, вафель. Предприятие имеет более чем вековую историю. Производственные мощности составляют 30 тыс. т сладкой продукции в год (более 250 наименований). Численность работников превышает 1,5 тыс. человек, из них 75% - женщины.-0-