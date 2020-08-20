Компании Беларуси заинтересованы в выполнении строительных работ на энергетических объектах в России

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские компании заинтересованы в выполнении монтажных и строительных работ на различных энергетических объектах в регионах России. Об этом шла речь на онлайн-переговорах представителей бизнеса Беларуси и Алтайского края (Россия), сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

С белорусской стороны в мероприятии приняли участие руководители и специалисты ОАО "Союзпроммонтаж", ОАО "Белэнергоремналадка", ОАО "Белэлектромонтаж", ОАО "Белэлектромонтажналадка", ЧТСУП "Икрон". Российскую сторону представило ООО "Межрегионэнергосервис" (Барнаул).

Участники переговоров обсудили различные направления производственной кооперации, возможности участия белорусских компаний в качестве подрядчиков (субподрядчиков) по выполнению монтажных и строительных работ на различных энергетических объектах в регионах России, отметили в ТПП.

Онлайн-переговоры были организованы Гродненским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Алтайской ТПП.-0-