Компания 3М представила новинки продукции для авторемонта в Минске

Подразделения 3М в Республике Беларусь и России с начала 2018 года объединены в одну региональную структуру – 3М Россия и СНГ. На рынках стран будут проводиться совместные запуски новых продуктов, обучающие мероприятия, программы лояльности для клиентов.

Недавно компания 3М провела в Минске презентацию новинок для авторемонта. Представителям крупнейших авторемонтных сервисов Беларуси, а также дистрибьюторам был представлен широкий ассортимент продукции 3М для авторемонта: абразивные материалы Cubitron™ II, гибкие абразивы в рулоне, новая система подготовки и нанесения красок PPS 2.0, полировальные пасты и другие материалы.

Компания 3М объявила о расширении линейки абразивов Cubitron™ II в конце 2018 года, дополнив ее абразивными кругами и полосками 3M™ Cubitron™ II в тонких градациях 240 + и 320+. Ранее самой тонкой градацией в линейке была градация 220+. Сегодня эти абразивные материалы используются для выравнивания шпатлевки и грунта, подготовки поверхности перед нанесением грунта и подготовки новых деталей перед окраской. Усовершенствованный пылеотвод более эффективно отводит пыль из обрабатываемой зоны, повышая тем самым точность обработки поверхности. Эта задача особенно актуальна при работе с тонкими градациями абразивов, которые вызывают повышенное образование пыли.

Проведенные практические испытания продемонстрировали преимущество абразивных кругов 3M™ Cubitron™ II размером 150 мм градации 320+ во время двухминутного теста от 117 до 148%.

Новое поколение пасты для абразивной полировки – паста 51815 Fact Cut Plus Extreme с зеленым колпачком – позволяет увеличить скорость удаления риски до 30% на всех видах ЛКП. Эта продукция сегодня широко известна профессионалам авторемонтных мастерских Беларуси.

В ближайшем будущем на белорусский рынок будет запущена новая система подготовки и нанесения красок PPS 2.0. Замкнутая автономная система смешивания красок 3М™ PPS, изобретенная 3М более 20 лет назад, усовершенствована по ключевым параметрам и позволяет повысить производительность покрасочного цеха, оптимизировать расходы, выполнять работу чище и быстрее. Система предусматривает широкий ассортимент переходников практически для всех видов окрасочных пистолетов. Новые переходники PPS 2.0 будут предлагаться клиентам во время визитов торговых представителей 3М в обмен на переходники старой модификации.

В рамках клиентской поддержки команда бизнес-решений для авторемонта 3М проводит онлайн-обучение наиболее эффективному применению технологий и продукции для авторемонта. Вебинары технических специалистов 3М проходят регулярно в группе "Профессионалы авторемонта 3М" в ВКонтакте. Принять участие в них может любой желающий.

Информация о компании 3М

Компания 3М использует достижения науки, чтобы ежедневно делать жизнь лучше. Более 93 тысяч сотрудников компании работают над созданием и повышением доступности технологий, которые помогают людям. Объем продаж 3М в 2018 году составил 33 млрд долл. США. Узнать о научных решениях, воплощенных компанией 3М в жизнь, можно на сайте www.3mrussia.ru.

Фото предоставлены компанией 3М Россия и СНГ

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