Комплекс деревянных домов из Шклова возвели в японской Окинаве

1 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Комплекс деревянных домов из Шклова возвели в японском городе Урума префектуры Окинава. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Японии.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин принял участие в официальной церемонии открытия "белорусского уголка" в Окинаве в городе Урума, - отметили в загранучреждении. - В мероприятии участвовали депутаты парламента Японии Хиромичи Ватанабэ и Шимпэй Мацусита, мэр города Урума Тосио Симабуку, представители региональных деловых, общественных организаций и СМИ".

Два года назад посольство Беларуси в Японии во взаимодействии с Могилевским облисполкомом и концерном "Беллесбумпром" организовало визит группы японских бизнесменов на филиал "Домостроение" шкловского Завода газетной бумаги, поспособствовав таким образом запуску проекта. Японский бизнес заинтересовали хорошее качество, экологические свойства и конкурентная цена белорусских изделий из дерева, и комплекты каркасных домов производства были поставлены Окинаве.

Фото посольства Беларуси в Японии

На мероприятии посол также обсудил вопросы белорусско-японского сотрудничества с депутатом Хиромичи Ватанабэ. Собеседники подтвердили готовность к продолжению совместной работы в экономическом направлении, в частности, в поиске новых форм торговли с учетом сложившей из-за пандемии обстановки. Речь шла также о возможности поставки в Беларусь из Японии гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в городе Наха префектуры Окинава состоялась встреча Руслана Есина с губернатором префектуры Окинава Дэни Тамаки. Губернатор с удовлетворением отметил позитивную динамику сотрудничества белорусских и окинавских компаний, а также поздравил с открытием "белорусского уголка" в Окинаве. Губернатор выразил надежду, что этот пилотный проект даст импульс для реализации других совместных инициатив не только в сфере экономики, но и молодежного обмена, туризма, культуры и спорта.

Белорусский дипломат отметил необходимость в поддержке проекта по использованию белорусских домов для формирования резерва на случай ЧС, а также проекта по производству традиционной окинавской одежды из белорусского льна, поставке отечественной молочной продукции в региональные торговые сети. Предложения об организации форума "Беларусь - Окинава" и бизнес-миссии из японской префектуры в Беларусь, молодежных обменов между двумя странами, гастролей театральных и других творческих коллективов были позитивно восприняты японским собеседником.

Посол Беларуси также посетил мемориальный комплекс Мира, посвященный жертвам Второй мировой войны.-0-