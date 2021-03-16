Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен старт VII Республиканского конкурса в сфере энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности "Лидер энергоэффективности Республики Беларусь - 2021", сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сбор заявок на конкурс уже начался. Среди традиционных направлений - энергоэффективные материалы, системы, оборудование, новые технологии и решения в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, ЖКХ. В числе приоритетов также остается строительство энергоэффективного жилья. В настоящее время до 30% всех энергетических ресурсов затрачивается при эксплуатации жилья (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование). Не останется без внимания альтернативная энергетика, проекты по использованию электрической энергии.

Помимо этого, в 2021 году введен еще один постоянный приоритет - экологичность. "Мы добавляем новую номинацию, которая касается сферы экологии - "Зеленые технологии и продукты". Уже обозначены новые критерии, по которым эксперты будут оценивать проекты в данной области. Планируем, что эта номинация вызовет интерес не только у организаций, которые занимаются экологическими проектами, но и у тех, которые реализуют энергоэффективные проекты. Каждая тонна условного топлива, которую мы экономим, - это вклад в копилку всего человечества по снижению вредных выбросов",- сказал Михаил Малашенко.

Организаторами конкурса выступают Департамент по энергоэффективности Госстандарта, РУП "Белорусский топливно-энергетический институт" (БЕЛТЭИ), Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси и центр поддержки предпринимательства "Деловые медиа".-0-