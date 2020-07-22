Контейнерный поезд с белорусскими пиломатериалами отправится в Китай 24 июля

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. куб.м белорусских пиломатериалов отправят 24 июля контейнерным поездом в Китай, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Белтаможсервис".

Поезд преодолеет более 7 тыс. км за 14 дней. "Железнодорожный транспорт - один из самых экономичных, надежных и точных способов доставки грузов, универсален при перевозке больших объемов товара на значительные расстояния. Этим и объясняются его высокие рыночные показатели. Основное достоинство контейнерных ж/д перевозок - отсутствие дополнительных перегрузок", - сказали в "Белтаможсервисе".

Предприятие с 2016 года активно развивает проекты по инициативе "Пояс и путь" по перевозке грузов железнодорожным транспортом в составе организованных контейнерных поездов, являясь одновременно грузополучателем/грузоотправителем, сооператором и экспедитором. За первое полугодие "Белтаможсервис" отправил в КНР транзитом через Россию, Казахстан, Монголию девять контейнерных поездов (порядка 500 контейнеров). Общий объем поставленной продукции - 12 тыс. т. Время в пути следования до пункта назначения составляет 14-16 дней. Места доставки грузов в Китае - Тайюань, Чанша, Чисуму. В перспективе планируется увеличить частоту отправок контейнерных поездов до четырех раз в месяц.

Как отметили на предприятии, таможенные органы и организации постоянно работают над упрощением процедур в области международных перевозок по направлению Китай - Беларусь - Китай с учетом стратегического сотрудничества двух стран. "При отправке поездов "Белтаможсервис" оказывает полный комплекс логистических услуг, включая консолидацию товара из любого уголка Беларуси на собственных терминалах, принятие заявок на перевозку, хранение и фитосанитарный контроль, предоставление подвижного состава, таможенное оформление необходимых транспортных и иных документов, опломбирование, транспортно-экспедиционное обслуживание на всем пути следования, таможенное декларирование и прочее. Все это осуществляется за один день", - отметили на предприятии.-0-