Кормовые добавки на рекордную сумму более Br7 млн продали на биржевых торгах

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кормовые добавки на сумму более Br7 млн реализованы в ходе биржевых торгов сельхозпродукцией на внутренний рынок, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже. Данные торги стали рекордными по сумме сделок и одними из крупнейших по количеству участников, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Помимо беспрецедентного объема, одной из ключевых особенностей прошедших торгов кормовыми добавками стал высокий уровень конкуренции. В торговой сессии приняли участие 110 продавцов и 60 покупателей, которые совершили 72 сделки. При этом благодаря снижению цен по ряду лотов отечественным сельхозпредприятиям удалось существенно сэкономить на закупке", - рассказал Роман Янив.

Он также отметил, что кормовые добавки входят в число самых востребованных групп товаров на БУТБ, а на фоне динамичного развития животноводческой отрасли спрос на данную продукцию на биржевых торгах демонстрирует заметный рост. "За первый квартал 2021 года на БУТБ реализовано 27,5 тыс. т кормовых добавок на общую сумму Br46,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем закупок увеличился на 63% в натуральном выражении и на 80% в стоимостном. Учитывая высокую активность продавцов и покупателей в течение первой декады апреля, есть основания полагать, что в ближайшей перспективе восходящий тренд сохранится", - прокомментировал пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-