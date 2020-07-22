"Красный мозырянин" начал поставлять сладости в Казахстан

22 июля, Наровля /Корр. БЕЛТА/. "Красный мозырянин" в этом году начал отгрузки в Казахстан. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья с трудовым коллективом предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности Василий Караваев, в Казахстан отправили практически всю линейку продукции, выпускаемой на предприятии: зефир, мармелад, ирис, пастилу, конфеты. "Уже было четыре отгрузки. Партнеры намерены увеличивать объемы", - сказал он.

В целом же кондитерская фабрика поставляет на зарубежные рынки до трети продукции. Сладости из Наровли знают в России, Украине, США, Азербайджане, Грузии.

"Красный мозырянин" постоянно обновляет линейку своих товаров. Сейчас мы по возможности уходим от применения сахара и используем в продукции нетающую сахарную пудру. Новинки с этим ингредиентом уже выпускаем", - отметила начальник технологического отдела Ольга Сазанчук.

Геннадий Соловей обратил внимание: на белорусском рынке есть и более дешевая аналогичная продукция, однако наровлянские сладости отличаются качеством, натуральностью, что, безусловно, ценит потребитель.

"Предприятие должно работать эффективно и далее развиваться. У вас есть качественная продукция, которая многим знакома с детства. Это брендовая продукция. Важно сохранить традиции, которые есть на производстве", - сказал председатель облисполкома. Он считает важным развивать и сеть фирменной торговли.

Геннадий Соловей отметил, что в целом область развивается стабильно и динамично. Разноплановую поддержку получают регионы, пострадавшие от ЧАЭС, такие как Наровлянский, Хойникский, Брагинский. Ежегодно немалые финансы направляются в районы на развитие сельского хозяйства, социальную сферу, экономическую. Большие денежные средства на этих территориях вкладываются в системы водоснабжения, газоснабжения, инфраструктуру.

Появляются в районах новые объекты, в том числе производственные. В качестве примера Геннадий Соловей привел ферму совхоз-комбината "Заря" в Завойти, которая, хоть и начала работу не так давно, уже показывает отличные результаты.

"Однозначно поддержка по чернобыльским программам будет продолжена", - подчеркнул губернатор.

Говоря о результатах работы Гомельской области в этом году, Геннадий Соловей констатировал: по некоторым позициям они чуть ниже прошлогодних. "Мы потеряли определенные рынки сбыта. На это повлияла эпидемиологическая ситуация за рубежом, связанная с коронавирусом", - уточнил он.

Шла на встрече речь о развитии здравоохранения в регионе. Губернатор рассказал о важных объектах, которые уже реконструировали и которые намерены модернизировать в ближайшее время.

Работники кондитерской фабрики смогли задать руководителю области волнующие их вопросы. Так, интересовались, какие мероприятия еще планируются в соответствии с концепцией Года малой родины. "Это, прежде всего, наведение порядка на земле. Есть еще точки - деревни, объекты, куда предстоит направить силы", - сказал губернатор. Он убежден, что пристальное внимание следует уделять и местам памяти. "Мы создали мемориальный комплекс на месте сожженной в годы войны деревни Ола. В этом масштабном проекте участвовали и предприятия, и организации, и небезразличные люди. Это наша история, которую нужно сберечь", - заметил председатель облисполкома.

Прозвучал и вопрос о модернизации дороги Мозырь - Наровля. "Самый короткий путь из Минска в Киев - через вас. Это перспективное направление. Нюансы прорабатываются", - ответил Геннадий Соловей.

"Такие встречи очень информативны и интересны. Мы почерпнули много новой информации о развитии и района, и области. Это будет полезным и в работе, и в жизни", - поделилась впечатлениями бухгалтер предприятия Валентина Козлова.-0-