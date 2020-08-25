Кремль: никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет

25 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.

"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан и безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси", - сказал Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможном уроне российским компаниям в связи с ситуацией в Беларуси, пресс-секретарь Президента РФ отметил: "Это было бы крайне нежелательно, но, собственно, и поводов для этого никаких сейчас нет".-0-