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Экономика
17 ноября 2021, 14:14

"Кричевцементношифер" экспортировал за 10 месяцев почти 40% продукции

17 ноября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. ОАО "Кричевцементношифер" экспортировало за январь - октябрь почти 40% выпускаемой продукции. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора предприятия по экономике Александр Митин.

"За 10 месяцев акционерное общество экспортировало продукции на $34,7 млн, - отметил Александр Митин. - Таким образом, темп роста экспортных поставок в денежном выражении составил 110,4%, а их удельный вес в объеме производства - почти 40%. Белорусскую продукцию активно покупают Польша, Латвия, Литва и Россия. На долю последних двух стран приходится около 80% всех поставок. Особой популярностью пользуются цемент, дорожные и аэродромные плиты, стойки линии электропередачи. В числе потребителей - строительные, ремонтно-строительные и торговые организации, домостроительные комбинаты, заводы железобетонных изделий и силикатных материалов".

В акционерное общество входят 6 филиалов в Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. В удельном весе экспорта их продукция, а именно железобетонные изделия, занимает свыше 21%, или $7,2 млн в денежном эквиваленте. Рост поставок произошел за счет увеличения натуральных объемов производства, улучшения качественных характеристик товара, а также благодаря повышению цен на железобетон: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость возросла почти на 10%. Похожая ситуация на мировом рынке происходит и с ценами на цемент: в среднем 1 т продукции со второго полугодия стоит на $2 больше.

"Поставки помог увеличить выпуск новых видов продукции, - уточнил заместитель генерального директора по экономике. - Для импортозамещения мы стали активно продвигать песчанистый цемент. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года его поставки за январь - октябрь возросли в 4 раза - до 270 тыс. т. В этот цемент вместо зарубежного шлака мы добавляем речной песок с высоким содержанием кремния. Марка цемента, а также его качество остаются на прежнем уровне, а вот себестоимость продукта существенно удешевляется. Проще говоря, при одной и той же производительности за счет дешевого отечественного песка мы повышаем рентабельность на каждой тонне".

Годовые мощности "Кричевцементношифера" - 1,572 млн т продукции, производство загружено на 100%. За 10 месяцев уже выпущено около 1,4 млн т. По цементу завод уже достиг предела в натуральном и денежном выражении, однако руководство постоянно ищет дополнительные способы получить выручку. Например, с этой целью в 2021 году на предприятии установлена вторая упаковочная линия для продажи тарированного цемента. Фасовка производится в бумажную тару по 25 кг, что при розничной торговле повышает стоимость такого цемента.

"Мы работаем над снижением себестоимости продукции и замещением топлива: уменьшаем процент импортного угля и заменяем его отечественным торфом, - подчеркнул Александр Митин. - Что касается расширения экспортных поставок, пока мы не планируем увеличивать количество стран-партнеров: традиционно цемент выгодно транспортируется в радиусе 250 км автотранспортом, 500 км - железнодорожным сообщением".

Генеральный директор предприятия Владимир Корчевский рассказал: "Только за 9 месяцев текущего года акционерное общество инвестировало в развитие производства Br3,3 млн. Кроме того, интенсивно развиваться и успешно функционировать акционерному обществу помогает понимание того, что высокое качество необходимо обеспечивать всегда и во всем".

ОАО "Кричевцементношифер" - одно из крупнейших предприятий в стране по производству стройматериалов. Акционерное общество входит в холдинг "Белорусская цементная компания". Сегодня на предприятии трудятся 993 человека, средний возраст работников - 37 лет. За 10 месяцев зарплата выросла на 13%, производительность труда - на 6,3%. За октябрь средняя зарплата по предприятию - Br1534.

Вся продукция "Кричевцементношифера" сертифицирована по белорусской национальной системе сертификации, а также в России, Украине и странах Евросоюза. С 2013 года завод производит цемент по сухому способу. На новой линии установлено высокотехнологичное оборудование, позволяющее получать продукцию высочайшего качества, которая отгружается россыпью железнодорожным и автомобильным транспортом.-0-

Фото Олега Фойницкого

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