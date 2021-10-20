Крупко: продовольствия будет достаточно для внутреннего рынка и поставок на экспорт

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольствия будет достаточно для внутреннего рынка и поставок на экспорт. Об этом заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на полях экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам работы за 8 месяцев животноводство фактически сработало на уровне 100% к аналогичному периоду прошлого года. Однако из-за экстремальных погодных условий мы недобрали по зерновым культурам. Сейчас идет уборка кукурузы на зерно, и мы примерно на 50% компенсируем недобор по колосовым зерновым. В растениеводстве в этом году не удастся выйти на высокий уровень 2020-го. Но своего продовольствия будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования экспортной базы. А объемы производства молока обеспечат внутренний рынок на 250%, мяса и мясопродуктов - на 143%", - сказал Иван Крупко.

Он также отметил, что за 8 месяцев Беларусь поставила на экспорт продовольствие на сумму $4,1 млрд с приростом валютной выручки на $400,3 млн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (рост на 10,8%). "Это показывает, что идет стабильная работа, наращивается экспортный потенциал", - подчеркнул министр.

"2020 год был рекордным по заготовке травяных кормов. В этом году ожидается примерно на 200 тыс. т кормовых единиц меньше. Но с учетом переходящего запаса 2020 года животноводство будет полностью обеспечено травяными кормами на зимний стойловый период для стабильного производства продукции в 2022 году", - заверил Иван Крупко.-0-

Фото Павла Орловского