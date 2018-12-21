Крупнейшая в Беларуси солнечная электростанция появится в Чериковском районе в 2019 году

21 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Белорусская строительная компания ЗАО "Белзарубежстрой" построит в 2019 году в Чериковском районе Могилевской области крупнейшую в Беларуси фотоэлектрическую станцию мощностью 109 МВт. Соответствующий контракт заключен сегодня с заказчиком строительства - компанией "Солар Лэнд", сообщил корреспонденту БЕЛТА ее директор Никита Михневич.

"Парк солнечной энергии будет представлять собой размещенные на специальной подсистеме модули, которые собирают солнечную энергию. Под фотоэлектростанцию выделен участок в 220 га. Полученная энергия будет поставляться в энергосистему Беларуси, - пояснил Никита Михневич. - Этот проект не является быстроокупаемым, но он интересен своей стабильностью и перспективностью".

Строительство станции нацелено на развитие экологически чистой солнечной энергетики в Беларуси, диверсификацию источников электроэнергии, сокращение операционных и транспортных расходов в связи с обеспечением электроэнергией близлежащих населенных пунктов. Ожидается, что проект поспособствует экономии валютных ресурсов за счет некоторого сокращения импорта нефти и газа.

Общая сумма инвестиций в проект превысит $150 млн. Финансируется он за счет кредитных ресурсов и собственных средств "Солар Лэнд" - дочернего предприятия ирландской компании "Камелиасайд Лимитед", которая входит в группу компаний United Green. Эта группа компаний занимается инвестированием в проекты возобновляемой энергетики по всему миру. Необходимое оборудование поставит китайская компания Power China Guizhou Engineering Co., Ltd.

"Белзарубежстрой" выполнит общестроительные и монтажные работы. Это предприятие является ведущим белорусским экспортером строительных услуг в страны ближнего и дальнего зарубежья, имеет опыт крупного промышленного, гражданского и энергетического строительства.-0-