Крупнейшие торги средствами защиты растений прошли на БУТБ

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие торги средствами защиты растений прошли на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

"Совершено 87 сделок на общую сумму Br1,2 млн. Данные торги стали не только крупнейшими по объему реализованной продукции, но и самыми конкурентными за всю историю их проведения", - отметил представитель БУТБ.

В торгах участвовало 20 продавцов и 8 покупателей. Такое большое количество поставщиков способствовало снижению цены в ходе торговой сессии в среднем на 10%, а по некоторым лотам - до 15%. Как результат - отечественные сельхозпредприятия смогли существенно сэкономить на закупке средств защиты растений.

Данная товарная позиция, уточнили на бирже, появилась давно, однако торги по ней проводились только по мере поступления заявок. С недавнего же времени эта позиция в регулярном режиме торгуется в секции перспективных биржевых товаров БУТБ.

По словам Максима Хомича, руководителя подразделения, курирующего это направление, высокий уровень конкуренции на прошедших торгах был вполне ожидаемым. "Биржа провела целенаправленную работу по привлечению на торги производителей и первых поставщиков. Таким образом мы постарались решить две задачи: обеспечить максимальную концентрацию предложения и по возможности отсечь лишние посреднические звенья", - отметил он.

Поскольку Беларусь ежегодно импортирует средства защиты растений на миллионы долларов, более широкое применение биржевого механизма при закупках данной группы товаров будет способствовать снижению себестоимости белорусской сельхозпродукции и увеличению рентабельности предприятий агропромышленного комплекса.-0-