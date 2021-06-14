Крупные торги сливочным маслом на экспорт прошли на БУТБ

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже прошли крупные торги сливочным маслом на экспорт, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Сливочное масло на сумму свыше $1,5 млн реализовано во время экспортных биржевых торгов, состоявшихся на БУТБ. По сумме совершенных сделок данные торги стали крупнейшими в этом году по указанному виду продукции. В торговой сессии участвовали 15 компаний из Беларуси и других стран Евразийского экономического союза. Сделку совершил участник из России.

На БУТБ отмечают: всплеск интереса к белорусскому сливочному маслу связан с дефицитом предложения на мировом рынке, сформировавшимся на фоне растущих закупок со стороны крупнейших импортеров - Китая, России и США.

"Для предприятий-экспортеров рыночная конъюнктура сейчас весьма благоприятная. Цены на молочную продукцию, в том числе сливочное масло, растут в течение всего 2021 года. К примеру, еще в марте сливочное масло жирностью 82,5% с поставкой на условиях FCA торговалось по $4,64 за 1 кг, в июне - уже по $5,13 за 1 кг. То есть цена увеличилась более чем на 10%. Поэтому активность на торгах проявляют как продавцы, так и покупатели, что позволяет поддерживать высокую конкуренцию и обеспечивать максимальную эффективность биржевого механизма", - отметили в пресс-службе.

В целом экспорт сельхозпродукции через БУТБ по итогам января - мая вырос в 4,3 раза, до $52,7 млн. Наибольший удельный вес в структуре продаж на внешние рынки пришелся на продукцию переработки масличных культур, сухое молоко, сливочное масло и дубленый полуфабрикат "вет-блю".

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-