Крутой: полное введение запрета на участие посредников в закупках нецелесообразно

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полное введение запрета на участие посредников в закупках нецелесообразно. Об этом сегодня на совещании Президента с руководством Совмина заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема доклада касалась подготовленного проекта указа о совершенствовании порядка осуществления закупок. "Заинтересованными органами, в том числе силовыми, отмечено, что полное введение запрета на участие посредников в закупках нецелесообразно, так как во многих случаях оно необходимо и позволяет производителю сэкономить на сбытовых и транспортных затратах, связанных с продвижением своих товаров", - сказал первый вице-премьер.

Дмитрий Крутой в целом отметил, что на протяжении всей суверенной истории Беларуси в сфере экономики идет борьба с необоснованным посредничеством, и страна в этом плане не уникальна. "Все страны мира, даже самые развитые и продвинутые, страдают от этой проблемы. Единых универсальных рецептов, как ее решить окончательно, пока не существует", - добавил он.

Первый вице-премьер констатировал определенную тенденцию. Так, раньше для Беларуси обозначенный вопрос базировался на участии посредников в поставках белорусской продукции на внешние экспортные рынки. "Именно в товаропроводящих сетях и внешней дебиторской задолженности была основная коррупция", - пояснил Дмитрий Крутой.

В последние годы проблемный вопрос, который обозначают Генеральная прокуратура, КГБ, КГК, заключается в наличии коррупции уже в закупках внутри страны за счет собственных и бюджетных средств, в первую очередь у государственных организаций.

"Правительством проведена определенная работа по корректировке законодательства. С 1 июля прошлого года вступили в силу масштабные изменения в базовый закон о государственных закупках", - отметил Дмитрий Крутой.-0-