Крутой предлагает расширить область применения механизма планово-расчетных цен

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой считает необходимым распространить механизм планово-расчетных цен, который применяется в системе ЖКХ, и на другие отрасли. Об этом он заявил сегодня на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Крутой отметил, что в системе жилищно-коммунального хозяйства эта схема работает уже несколько лет, однако дискуссии о механизме планово-расчетных цен, его эффективности начинают выходить на новый виток.

"Если там что-то надо дополнительно поправить, давайте мы в рамках открытой дискуссии соберемся, посмотрим, - предложил он. - Но то, что этот инструмент работает и его не мешало бы распространить на другие сектора, в первую очередь на транспортную отрасль, это надо сделать".-0-