Крутой: упор на доходы бюджетников, а зарплаты учителей будут расти опережающими темпами

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты учителей и педагогов в 2022 году будут расти опережающими темпами. Об этом заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Он также в целом рассказал, что ожидать в следующем году в плане роста зарплат. "Нет такой установки, чтобы сильно разгонять доходы на обычных коммерческих предприятиях. Сегодня там мы находимся по тем планам, которые были на пятилетку, уже в середине или даже в конце 2023 года. Поэтому доходы в обычном коммерческом секторе будут расти строго в рамках производительности труда, не повышенными темпами", - сказал замглавы Администрации Президента.

"Весь упор - доходы бюджетников. Здесь рост на 8%. Опережающими темпами будет расти зарплата учителей и педагогов - на 12%", - подчеркнул он.

Что касается медиков, и в частности врачей, Дмитрий Крутой заявил, что получаемые ими так называемые ковидные надбавки должны быть трансформированы в обычную заработную плату. "И по ним фонд заработной платы должен быть в полтора раза выше, чем в среднем по республике", - отметил он.

По словам Дмитрий Крутого, еще одно направление - это работа с предприятиями с маленькими средними зарплатами: "Примерно 200 предприятий в республике со средней зарплатой Br600. К концу года их будет меньше - примерно 120-130 предприятий. На следующий год правительство ставит себе уже "точку отсечения" Br700. И постепенно так будем двигаться".

"Третий важный срез - средние и крупные предприятия, где зарплата ниже среднеотраслевой. Таких предприятий на начало этого года было 1575. За этот год 320 из них вышли на среднеотраслевой уровень, выполнили целевую задачу. По 1 тыс. предприятий зарплата увеличилась, она не достигла еще среднеотраслевого уровня. И на следующий год поставлена задача, чтобы каждое из этих предприятий было на контроле и был обеспечен выход на среднеотраслевой уровень", - заявил замглавы Администрации Президента.-0-