Латушко считает поставку белорусских деревянных домов драйвером роста экспорта во Францию

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси во Франции Павел Латушко в программе "Главный эфир" на канале "Беларусь 1" назвал поставки белорусских деревянных домов во Францию драйвером роста экспорта, сообщает БЕЛТА.

В прошлом году темп роста белорусского экспорта во Францию составил 155%. В этом году наблюдается также хорошая динамика - всего во Францию поставляется 250 товарных позиций. В первую очередь это классические товары - калийные и азотные удобрения, но идет прирост благодаря товарам с высокой добавленной стоимостью. "Мы говорим про поставки белорусских домов - это драйвер роста. Когда мы посмотрим результаты 9 месяцев прошлого года, то продукции деревообрабатывающей отрасли было поставлено на французский рынок на сумму $16 млн. За 9 месяцев текущего - больше $17 млн. Это не только дома, но и мебель, кухни, - отметил он. - Благодаря подписанию соглашения о поставке белорусских домов мы в ближайшее время подпишем документ о поставке белорусской плитки на французский рынок". Также Беларусь поставляет во Францию металлокорд, овощи и фрукты, лисички.

Говоря о большом количестве культурных мероприятий, прошедших во Франции в последние годы, дипломат рассказал, что их посетило большое количество жителей этой страны - более 100 тыс. По его словам, благодаря культуре, ликвидируются пробелы о Беларуси, расширяется информация о стране, бизнесмены интересуются Беларусью и готовы посетить страну, чтоб развивать не только культурные, но и экономические связи.

Отвечая на вопрос, насколько отразилось введение безвизового режима на увеличение количества иностранных туристов в Беларусь, Павел Латушко добавил, что возрос поток не только французов, но и испанцев, представителей других европейских стран. "Важно продолжать шаги, направленные на дальнейшую либерализацию въезда в Беларусь для иностранных граждан. И тут важно думать об упрощении процедуры регистрации, возможности получить многоразовые визы. Говорить в перспективе о возможности получения электронной визы. Все эти вопросы мы обсуждаем с Всемирной туристской организацией, членом которой является Беларусь", - заметил он.

Как сообщалось, квартал белорусских деревянных домов открыт во французском городе Вильрю в регионе Лотарингия. Деревянные дома изготовлены филиалом "Домостроение" Шкловского завода газетной бумаги. В Лотарингии из белорусских материалов уже построен 71 жилой дом, есть планы увеличить застройку до 132 домов к концу 2019 года. В перспективе планируется подписать контракт с французской компанией на поставку белорусской плитки, которая будет использована при отделке, а также кухонь белорусского производства для оборудования домов.-0-