Латвия, Литва и Польша в I полугодии обеспечили 57% экспорта товаров через БУТБ

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия, Литва и Польша по итогам первого полугодия обеспечили 57% от общего объема экспорта товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В денежном выражении сумма импортных сделок, совершенных резидентами этих стран, составила $116,8 млн. При этом, как и в прошлом году, лидером по закупкам является Литва с суммой сделок $56,7 млн, что на 4% больше, чем за первые шесть месяцев 2019-го", - сказал Роман Янив.

В первом полугодии наибольшим спросом у иностранных участников биржевых торгов пользовались обрезные пиломатериалы хвойных пород, топливная щепа и рапсовое масло. Крупнейшими покупателями пиломатериалов стали литовские компании, заключившие биржевые договоры на сумму $46,6 млн. Польские предприятия заняли первое место по закупкам щепы, совершив сделки на сумму $13,7 млн. Что касается рапсового масла, то самыми активными покупателями были эстонские субъекты хозяйствования с суммой договоров $2,1 млн.

"В целом для первой половины текущего года было характерно расширение использования биржевой площадки компаниями - нерезидентами Беларуси, что положительно отразилось на динамике внешнеторгового товарооборота. Например, экспорт в Бельгию увеличился на 73% (до $1,4 млн), в Китай - в 6 раз (до $1,2 млн), в США - на 36% (до $1,1 млн), в Испанию - на 68% (до $0,7 млн), в Молдову - в 5,7 раза (до $0,6 млн)", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 июля на БУТБ аккредитованы 4729 компаний - нерезидентов Беларуси, в том числе 2399 из России, 444 из Литвы, 374 из Латвии, 333 из Польши, 154 из Эстонии и 94 из Германии.-0-