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Экономика
18 октября 2019, 16:45

Латвия заинтересована в развитии биржевой торговли с Беларусью

Александр Осмоловский и Эйнарс Семанис. Фото БУТБ
Александр Осмоловский и Эйнарс Семанис. Фото БУТБ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия заинтересована в развитии биржевой торговли с Беларусью. Об этом заявил сегодня посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис во время визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

По словам посла, тот факт, что БУТБ стала одной из первых организаций, которую он посетил после вступления в должность, свидетельствует о высокой заинтересованности латвийской стороны в увеличении биржевого товарооборота между странами. "Латвия и Беларусь связаны многовековыми узами добрососедства. Безусловно, это отражается на торгово-экономическом сотрудничестве между нашими странами, которое из года в год становится все крепче и плодотворнее. При этом биржа является эффективной платформой для взаимодействия латвийского и белорусского бизнеса, создавая благоприятные условия для дальнейшего развития двусторонней торговли. Мы это очень ценим, и мой сегодняшний визит прямое тому подтверждение", - сказал Эйнарс Семанис.

В свою очередь председатель правления БУТБ Александр Осмоловский поблагодарил посла за поддержку и выразил надежду, что совместными усилиями биржа и посольство смогут существенно увеличить количество латвийских участников биржевых торгов.

"Сегодня Латвия находится на третьем месте после России и Литвы по количеству аккредитованных на бирже компаний и является одним из крупнейших покупателей белорусской лесопродукции. На долю латвийских участников торгов приходится 16% биржевого экспорта пиломатериалов и 20% щепы, а это десятки миллионов долларов. Вместе с тем имеется значительный потенциал для наращивания объемов торговли, - считает Александр Осмоловский. - Если брать лесопродукцию, то большие надежды мы возлагаем на топливные пеллеты, а по сельхозпродукции - на рапсовое масло. Эти товары востребованы на латвийском рынке".

По итогам встречи БУТБ и посольство договорились об активизации сотрудничества, в том числе по обмену информацией и организации совместных мероприятий, направленных на популяризацию биржевой торговли среди представителей деловых кругов Беларуси и Латвии.-0-

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