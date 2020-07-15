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15 июля 2020, 15:12

Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске

Заместитель премьер-министра Юрий Назаров вручает награду совместному открытому акционерному обществу "Коммунарка"
Заместитель премьер-министра Юрий Назаров вручает награду совместному открытому акционерному обществу "Коммунарка"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения лауреатов премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2019 года состоялась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Быть успешными могут только те компании, которые выстраивают стратегию развития на основе качества на всех этапах деятельности: и в планировании, и в подготовке кадров, управлении производством, - отметил заместитель премьер-министра Юрий Назаров. - И в Беларуси есть такие успешные предприятия". По его мнению, получить высокую оценку работы возможно, когда занимаешься любимым делом, отдаешь ему всю свою энергию и знания, когда удается для достижения результата мобилизовать и сплотить коллектив.

"Сегодня качество - важнейший приоритет в экономической политике нашей страны. Быстрая смена технологий, сокращение сроков выхода продукции на рынок заставляет всех активно работать над повышением своей конкурентоспособности. А конкурентоспособность продукции и услуг - это в первую очередь качество", - подчеркнул Юрий Назаров.

Он обратил внимание, что лауреаты премии представляют различные отрасли промышленности, сферы услуг, образования, науки. И это не только крупные организации с долей государства в уставном фонде, но и представители малого, среднего бизнеса. Продукция большинства из них получила признание и за рубежом. Юрий Назаров пожелал всем участникам церемонии новых достижений, добавив, что признание успехов еще и дополнительная ответственность. "Настоящий лидер тот, кто формирует стандарты в своей сфере, вдохновляет своим примером других, не останавливается на достигнутом, а развивает свое дело", - подытожил он.

В свою очередь председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий обратил внимание на увеличение количества организаций, которые по итогам прошлого года стали лауреатами премии и обеспечили высокое качество производимой продукции (в числе награжденных - семь новых компаний, еще 15 подтвердили свой статус лидеров в области качества за предыдущие периоды). Он выразил надежду, что такая динамика сохранится и впредь.

"В республике есть предприятия, которые достигли качества и конкурентоспособности продукции на мировом уровне. Ключевые критерии, которые мы предъявляем к претендентам (на соискание премии. - Прим. БЕЛТА), - экспортоориентированность, внедрение системного менеджмента, вовлеченность персонала", - сказал Валентин Татарицкий.

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента премия присуждена предприятию "Минскинжпроект", ООО "Праймилк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Беларускабель" (Мозырь), Гомельскому химическому заводу, СОАО "Коммунарка", гостинице "Отель "Аква-Минск" предприятия "Аква-Минск".

Звание лауреата премии подтвердили ЗАО "Август-Бел", ЗАО "Витэкс", Добрушский фарфоровый завод, подразделение "Минский вагонный участок" Минского отделения Белорусской железной дороги, ОАО "Березастройматериалы", Борисовский завод медицинских препаратов, Брестский мясокомбинат, Лунинецкий молочный завод, Пинский мясокомбинат, ОАО "Полоцк-Стекловолокно", Слонимский мясокомбинат, предприятие "Конус" Научно-практического центра Национальной академии наук по механизации сельского хозяйства, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина, Гродненский государственный медицинский университет. Звание дипломанта конкурса присуждено Гродненскому областному институту развития образования.-0-

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