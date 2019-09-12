Лесхозы Беларуси заготовят не менее 20 млн куб.м древесины в 2019 году

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси заготовят не менее 20 млн куб.м древесины по итогам 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Задача организаций системы Минлесхоза - обеспечить потребителей внутреннего рынка необходимым ресурсом. Ежегодно организации отрасли наращивают объемы заготовки древесины. Так, если в 2016 году лесхозами было заготовлено чуть более 15 млн куб.м, то в 2018-м - уже 19,5 млн куб.м. По итогам 2019 года прогнозируется заготовка не менее 20 млн куб.м, причем почти половина объема - механизированным способом", - сказали в пресс-службе.

В отрасли имеется более 300 харвестеров, 350 форвардеров, 825 автопоездов-сортиментовозов и 1285 погрузочно-транспортных машин. Парк техники ежегодно обновляется и дополняется в зависимости от потребностей конкретного лесхоза. Ежегодно строится не менее 100 км лесохозяйственных дорог.

В системе Минлесхоза сегодня работают 88 деревообрабатывающих производств различной мощности. В июле текущего года заработали два новых цеха: в Лоевском и Климовичском лесхозах. Ведется системная работа по техническому перевооружению производственных мощностей лесхозов по деревообработке. По итогам года планируется запустить более 20 линий лесопиления для переработки низкокачественной древесины. Наращиваются мощности сушильных комплексов и создаются новые, устанавливается оборудование по выпуску оцилиндрованных и окоренных изделий из невостребованной древесины. Кроме того, планируется создать 12 пеллетных производств - по два в каждой области.

Согласно прогнозу, в организациях отрасли выручка от реализации работ и услуг по итогам года составит Br1 млрд, поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства - Br410 млн, прибыль от реализации - Br180 млн. Это в среднем на 8-10% больше уровня 2018 года. "Одним из важнейших направлений работы остается развитие рынка услуг. Стоит задача к 2025 году выйти на 40% доли услуг по лесозаготовкам. С одной стороны, это будет способствовать развитию частного бизнеса в малых городах и сельской местности, с другой - даст уверенность, что крупные деревообработчики будут обеспечены необходимым сырьем. Сегодня отрасль заинтересована в развитии отечественного рынка услуг и формировании государственно-частного партнерства", - отметили в пресс-службе.

Среднемесячная заработная плата за январь-июнь текущего года в организациях системы Минлесхоза составила более Br1 тыс.-0-