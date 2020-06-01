Лесхозы до конца года планируют вовлечь в хозоборот около 20 объектов недвижимости

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы до конца 2020 года планируют вовлечь в хозяйственный оборот около 20 объектов недвижимого имущества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Календарный график на текущий год опубликован в разделе "Использование госимущества" на официальном сайте министерства. В перечень вошли объекты, подлежащие вовлечению в хозяйственный оборот путем продажи. Это административные и складские помещения, здания охотничьих комплексов, объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, баня и др.

При этом со снижением начальной цены не более чем на 50% будут выставлены два объекта, со снижением начальной цены не более чем на 80% - еще два. Один объект будет реализован за одну базовую величину (1 БВ сейчас - Br27).

Крайний срок вовлечения недвижимого имущества в хозяйственный оборот - декабрь этого года.-0-