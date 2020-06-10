Лесопродукция почти на 9 млн евро реализована в страны ЕС и Азии через БУТБ

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесопродукция почти на 9 млн евро реализована в страны Евросоюза и Азии через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Более 72 тыс. куб.м пиломатериалов и 54 тыс. куб.м древесной щепы на общую сумму 8,8 млн евро реализовано по итогам экспортных биржевых торгов, состоявшихся 9 июня на Белорусской универсальной товарной бирже. Эта торговая сессия стала одной из крупнейших по сумме сделок с начала года", - рассказал Роман Янив.

В торгах участвовали покупатели из 15 стран, однако основной объем лесопродукции (около 80%) приобретен компаниями из Германии, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

Как отметили на БУТБ, тот факт, что ключевыми рынками сбыта белорусских пиломатериалов и щепы являются страны Балтии, Польша, и Германия, обусловлен географической близостью, развитой логистической инфраструктурой и значительным количеством аккредитованных на бирже компаний из этого региона.

Вместе с тем результаты последних биржевых торгов свидетельствуют о постепенном расширении географии поставок. В частности, заметно активизировались покупатели из Азербайджана, куда ввиду дефицита собственных ресурсов ежегодно ввозятся лесоматериалы на сотни миллионов долларов. Сегодня на азербайджанских участников приходится порядка 4% от биржевого экспорта пилопродукции.

Кроме того, в текущем году на площадку БУТБ вышли китайские компании, которые ранее покупали белорусский лес преимущественно через балтийских посредников. Например, на торгах 9 июня объем закупки составил 1,6 тыс. куб.м.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 июня на БУТБ аккредитованы 442 компании из Литвы, 369 из Латвии, 331 из Польши, 154 из Эстонии, 94 из Германии, 33 из Азербайджана и 21 из Китая.-0-