Лидеры стран ЕАЭС 21 мая рассмотрят формирование рынка газа и устранение барьеров в торговле

12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главы государств Евразийского экономического союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое намечено провести 21 мая онлайн, рассмотрят формирование общего рынка газа и устранение барьеров в торговле. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Повестка (заседания Высшего Евразийского экономического совета. - Прим. БЕЛТА) формируется, она уже в основном одобрена Советом ЕЭК,- сказал Михаил Мясникович. - Будет вынесено больше 10 вопросов, в том числе такие, как формирование общего рынка газа, вопросы, связанные с устранением препятствий во взаимной торговле, вопросы, связанные с международной деятельностью, то есть те, которые действительно крайне актуальны".

Глава Коллегии ЕЭК напомнил: в начале марта он встречался с председателем Высшего Евразийского экономического совета президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, они обсуждали повестку предстоящего заседания. "Сейчас фактически уже в завершающей стадии подготовка вопросов, и 21 мая, я считаю, будет очень такой интересный обмен мнениями по актуальным вопросам, - отметил Михаил Мясникович. - Потому что, как правило, главы государств не ограничиваются теми вопросами и теми документами, которые подготовлены в установленном порядке. Идет всегда активный, заинтересованный обмен мнениями. И я рассчитываю, что и 21 мая будет очень много инициатив, которые мы возьмем в проработку для того, чтобы решать их в интересах экономик наших государств. Конечно, наш союз - это экономический союз, но есть и много других вопросов, связанных с миграцией, трудовыми ресурсами, образовательными программами и так далее".

Михаил Мясникович выразил надежду, что год председательства Казахстана в ЕАЭС будет ознаменован практическими шагами по углублению интеграции. "Предыдущий год - это был год председательства Беларуси - очень успешный: мы устранили 12 барьеров из 19, которые были. Это действительно прорыв в таком направлении. Мы полагаем, что то внимание, которое уделяют правительства устранению препятствий во взаимной торговле, будет действительно носить системный характер", - добавил председатель Коллегии ЕЭК.-0-

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