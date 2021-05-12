Высший Евразийский совет и экономический форум ЕАЭС планируется провести осенью в Минске

12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета и экономический форум ЕАЭС планируется провести осенью в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовимся к экономического форуму, скорее всего, он будет в формате очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое по предложению Президента Беларуси Александра Лукашенко планируется провести осенью текущего года в Минске", - сказал Михаил Мясникович.-0-