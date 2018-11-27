Литовская компания построила в Беларуси пять биогазовых электростанций

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская компания Modus Energy построила в Беларуси пять биогазовых электростанций в Гродненской и Брестской областях, сообщили БЕЛТА в коммуникационном агентстве PR Vision.

Проекты финансировались ЕБРР и Банком Москва-Минск и стартовали в конце 2017 года, их стоимость оценивается примерно в $25 млн.

Электростанции общей мощностью 5 МВт ежегодно будут отдавать в сеть около 40 млн кВт/ч чистой электроэнергии для потребления внутри страны. "Беларусь является удобной страной для развития энергетики, связанной с биогазом. Такая ситуация складывается как в связи с размерами рынка и активно развивающимся животноводческим сектором экономики, так и благодаря усилиям государства, - считает председатель правления Modus Energy Русланас Склепович. - Помимо этого, в стране создана прозрачная система аукционов. Инвестиции в энергетику, связанную с биогазом, здесь действительно привлекательны. В связи с этим мы планируем дальнейшее развитие своей деятельности в Беларуси".

Для производства экологически чистой энергии будет использован биогаз, получаемый в процессе разложения биологических материалов. К ним относятся отходы жизнедеятельности животных и птиц, различные зеленые отходы, такие как скошенная трава, сорняки, некондиционные фрукты и овощи, а также другие вещества органического происхождения. Подобные источники энергии считаются возобновляемыми. Полученная энергия будет поставляться оператору электросетей Беларуси.

Modus Group - международная группа компаний, работающая в таких сферах, как возобновляемая энергетика, автобизнес, недвижимость в Литве, Латвии, Польше, Эстонии, Испании, Украине и Беларуси. Modus Energy реализовала в Литве 11 проектов, связанных с биогазом.-0-