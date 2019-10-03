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03 октября 2019, 13:37

Литва может запустить в сообщении с Беларусью грузовой экспресс-поезд

Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва рассматривает возможность организовать экспресс-поезд в сообщении с Беларусью для перевозок грузов. Об этом шла речь на встрече министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и министра транспорта и связи Литвы Ярослава Наркевича на полях Белорусской транспортной недели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса Беларуси.

"Сегодня мы наблюдаем позитивную динамику роста объема грузоперевозок с Беларусью. Комбинированный поезд "Викинг" остается одним из наиболее конкурентоспособных проектов в нашем сотрудничестве и демонстрирует рост в 20%. Дополнительно рассматриваем возможность организовать экспресс-поезд между нашими странами для перевозок основных грузов на регулярной основе", - сказал Ярослав Наркевич.

Алексей Авраменко отметил, что Литва является одним из ведущих экономических партнеров страны, причем одним из основных направлений сотрудничества является транзитно-транспортная сфера. "Литовская Республика и порт Клайпеда в частности являются давними партнерами белорусских импортеров и экспортеров. Ежегодная доля белорусских грузов, переваливаемых в Клайпедском порту, на протяжении последних пяти лет превышает 30%", - сказал министр.

Наблюдается и постоянный рост пассажиропотока, за 8 месяцев этого года он увеличился на 13%. Ярослав Наркевич считает, что общими усилиями необходимо повышать привлекательность "поезда четырех столиц" Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Кроме того, на встрече обсуждалась модернизация пункта пропуска "Мядининкай - Каменный Лог", принимающего почти половину автомобильного грузопотока между Литвой и Беларусью. Ярослав Наркевич сообщил, что с литовской стороны подготовка к началу работ идет в соответствии с графиком: расширение участка дороги с зоны пункта пропуска с 4 до 8 полос начнется в конце этого года, чтобы реализовать проект до 2023 года.

Белорусской стороной с использованием финансирования Европейского инвестиционного банка реализуется проект по реконструкции автомобильной дороги М7 Минск - Вильнюс и модернизации "Каменного лога".-0-

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