Литва предлагает наладить регулярные поставки нефти и газа в Беларусь через свою инфраструктуру

4 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Литва предлагает Беларуси интенсивно использовать ее инфраструктуру для налаживания регулярных поставок нефти и газа. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Беларуси Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы продолжать практику альтернативных поставок нефти, которые уже проходили. Мы можем обсуждать и более постоянный процесс. Об этом как раз говорилось на встрече с премьер-министром Беларуси. Мы должны рассмотреть технические решения, возможности поставок газа. Тут предстоит большая работа", - сказал Линас Линкявичюс.

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Макей отметил, что детально возможности поставок газа через Литву пока не прорабатывались. "Мы обсуждали эти вопросы, но конкретика должна обсуждаться на уровне экспертов", - сказал он.

Планируется, что в мае в Клайпеде пройдет белорусско-литовский экономический форум, на котором смогут встретиться премьер-министры двух стран и обсудить весь спектр вопросов.

Что касается экономического сотрудничества Беларуси и Литвы, то оно постепенно расширяется. По словам Линаса Линкявичюса, в Литве работают свыше 600 компаний с белорусским капиталом, растет также объем инвестиций из Беларуси.

На переговорах обсуждалась также ситуация вокруг сорвавшейся сделки альянса литовской компании KRS и "Белтрубопроводстроя". Белорусская сторона заявляла о вмешательстве правительства Литвы в коммерческую сделку под надуманным предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности". В результате белорусская компания, полностью удовлетворявшая все требования и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта.

"Конечно, мы надеемся, что в будущем таких недоразумений не будет", - отметил Линас Линкявичюс.

"Мы договорились, что касается развития и углубления торгово-экономического взаимодействия, то желательно, чтобы мы их строили, не политизируя те или иные стороны. Есть понимание относительно того, что нам нужно сконцентрироваться на развитии торгово-экономического сотрудничества без примеси политических моментов", - подчеркнул Владимир Макей.

Как сообщалось, в связи с приостановкой поставок нефти из России с 1 января 2020 года (стороны не достигли договоренностей по цене), Беларусь стала активно вести поиски альтернативных источников. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства диверсифицировать поставки нефти и стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов. "Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", - заявлял глава государства.

26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан" поступила первая партия норвежской нефти. Она была доставлена в Беларусь из Клайпедского порта по железной дороге.-0-

Глава МИД Литвы о политических разногласиях с Беларусью: это не проблема, нужно разговаривать "Мы соседи и должны общаться, разговаривать, уважая друг друга, думая о будущем, хотя и имея политические разногласия, что тоже не секрет. Но это же не проблема. Мы должны говорить об этом открыто, как и подобает соседям", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Макей отметил позитивное начало визита главы МИД Литвы в Беларусь "Визит начался с позитивного обмена мнениями, с понимания того, что если и существуют проблемы (даже не проблемы, а проблемные моментики) в наших отношениях, мы должны садиться за стол переговоров и обсуждать их", - уверен глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Беларусь готова обсуждать с Литвой и находить компромиссное решение по проблемным вопросам - Макей Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

Литва готова к созданию с Беларусью плана по устранению разногласий - Линкявичюс Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Макей: в интересах Беларуси и Литвы - поддерживать диалог и развивать сотрудничество Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.