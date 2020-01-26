Норвежская нефть начала поступать на "Нафтан"

26 января, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Первая партия норвежской нефти поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

Из Клайпедского порта по железной дороге сегодня в 8.10 на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс.т. Полностью вся партия норвежской нефти (86 тыс. т), доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель.

"Расстояние от норвежского берега, где проходила погрузка в танкер, до нашего предприятия, а это 2,3 тыс. км, нефть преодолела менее чем за 7 суток. Первый состав из порта Клайпеды достиг станции "Новополоцк" в течение суток. Сейчас начинаются определенные технологические операции по сливу нефти, подготовке для переработки и непосредственно после этого мы начнем ее перерабатывать. Остальная часть танкерной партии будет доставляться ритмично по одному-двум составам в сутки", - сообщил генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов.

По его словам, норвежский сорт североморской нефти, которую получило предприятие, называется Johan Sverdrup. Он добывается на норвежском континентальном шлейфе в промышленных масштабах с четвертого квартала 2019 года. "Качество этой нефти довольно интересное. В мире этот сорт уже называют конкурентом российского Urals. На рынок он вышел довольно уверенно за счет своих качественных характеристик. Например, выход серы получается в два раза меньше, чем в Urals, светлых нефтепродуктов, как показал лабораторный анализ, - больше. То есть потенциал и перспектива в принципе, на мой взгляд, у этого сорта по сравнению с Urals очень серьезная", - констатировал руководитель.

Говорить более предметно о дальнейших перспективах использования норвежской нефти, по мнению Александра Демидова, можно будет после проведения всех анализов. "Мы взяли этот сорт первый раз, сейчас отработаем все аспекты, начнется его переработка на технологических установках, после этого сделаем технологические выводы по поводу дальнейшей работы. На наш взгляд, это неплохой сорт. Важен и тот аспект, что приобретается сырье без посредников, непосредственно у одной из компаний, которая участвует в проекте по добыче нефти на норвежском шлейфе. К тому же у нас сложились хорошие отношения с поставщиками", - добавил гендиректор.

Александр Демидов подчеркнул, что перед предприятием в любом случае поставлена задача на системной основе поставлять альтернативное сырье. "Этим мы сейчас и занимаемся. У нас есть база данных технических сортов, в настоящее время мы ее оптимизируем, смотрим новые сорта, которые появляются на рынке, выделяем среди них наиболее оптимальные с точки зрения технологических параметров и экономики. Исходя из этого, и будем определяться дальше по долгосрочной программе", - подытожил руководитель.

Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В правительстве заявляли, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.-0-

Фото Александра Хитрова