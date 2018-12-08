Ляшенко констатирует сокращение просроченной дебиторской задолженности на российском направлении

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьер Игорь Ляшенко констатирует сокращение размеров просроченной дебиторской задолженности у белорусских субъектов хозяйствования со стороны их российских контрагентов. Об этом он сказал сегодня в Москве на совещании с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности и возвращения валютной выручки в страну, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Ляшенко, на 1 октября просроченная дебиторская задолженность в торговле с Россией снизилась по сравнению с началом 2018 года почти на 7%, а по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - на 10,5%.

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