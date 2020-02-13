Ляшенко ориентирует "Беллесбумпром" на более активный выпуск импортозамещающей продукции

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятиям "Беллесбумпрома" нужно активнее заниматься импортозамещением. Об этом заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко заявил накануне, во время заседания совета концерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Игорь Ляшенко подчеркнул, что в прошлом году "Беллесбумпром" сработал значительно лучше многих других ведомств. При этом он уточнил: у предприятий концерна, в отличие, к примеру, от нефтегазового сектора, есть собственный ресурс для производства продукции. "Поэтому очень важно сегодня, чтобы в вашей отрасли была стабильность и хорошие экономические показатели", - сказал вице-премьер.

Среди задач, на выполнение которых будет обращаться особое внимание, он назвал выпуск импортозамещающей продукции. Игорь Ляшенко анонсировал совещание на высоком государственном уровне по этому вопросу, которое может состояться в марте.

Заместитель премьер-министра предложил предприятиям внимательно проанализировать, какие импортные комплектующие или сырье они используют при производстве. И если есть возможность, нужно заменить их белорусской продукцией. При этом подходить к процессу следует разумно и обоснованно, подчеркнул Игорь Ляшенко.

По данным "Беллесбумпрома", за 2019 год организации концерна произвели импортозамещающей продукции на $530,5 млн, что на 9,3% больше, чем за 2018 год. В 2020-м планируется увеличить выпуск такой продукции на $30 млн - до $560 млн.-0-