Ляшенко: запуск нового производства азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" увеличит выручку на $200 млн ежегодно

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Запуск нового производства азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" увеличит выручку предприятия на $200 млн ежегодно. Об этом сегодня во время посещения предприятия журналистам сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Ляшенко ознакомился с ходом реализации проекта по производству азотной кислоты мощностью 1,2 тыс. т в сутки с реконструкцией действующего производства жидких азотных удобрений (КАС). Ввод в эксплуатацию объекта намечен на конец года.

"Это знаковый объект для ОАО "Гродно Азот". После значительного срока необновления мощностей предприятие за 3 года реализовало проект по увеличению объема жидких азотных удобрений с 750 тыс. т до 1,2 млн т в год", - отметил Игорь Ляшенко. В период активной подкормки весной поставки удобрений сельхозпроизводителям возрастут с 2,1 тыс. т до 3,5 тыс. т в сутки. Кроме того, увеличившиеся мощности позволят обеспечить полную потребность внутреннего рынка в азотных удобрениях и постоянное присутствие общества на внешнем рынке.

"Важна реализация проекта и в экономическом плане. Прирост по выручке составит более $200 млн, численность персонала в цехе - около 80 человек. Значит, среднегодовая выработка на одного работающего по выручке превысит $1 млн", - рассказал Игорь Ляшенко. За счет внедрения энергоэффективных технологий на новом производстве будет серьезно снижена себестоимость продукции.

Рассказал вице-премьер и о планах по привлечению средств для строительства нового азотного комплекса в Гродно. "Задумка следующая: 15% (около $250 млн) это собственные средства ОАО "Гродно Азот", остальные - привлеченные. Один из вариантов - китайская кредитная линия, прорабатываются и альтернативные возможности. В частности, средства консорциума белорусских и российских банков", - отметил Игорь Ляшенко.

Ответил заместитель-премьер министра на вопрос, касающийся топлива, которое, прибавляя в цене по 1 копейке, подорожало на 12 копеек в августе-октябре. "Отмечу, что в долларовом эквиваленте подорожание составило 1 цент. При сегодняшней стоимости барелля в $72 справедливая цена за литр АИ-92 - 77 центов, - резюмировал Игорь Ляшенко. - Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 коп будет продолжено".-0-