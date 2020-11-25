Лугина: стратегия обувного холдинга "Луч" - восстановление и развитие бренда

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия обувного холдинга "Луч" на ближайшую пятилетку - восстановление и развитие бренда. Об этом сегодня заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина на встрече с учащимися Минского государственного колледжа технологии и дизайна легкой промышленности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Сегодня некоторые предприятия холдинга работают по аутсорсингу, а это не самый эффективный бизнес. Вместе с тем серьезных игроков на обувном рынке страны мало, и я уверена, что путем расширения ассортимента выпускаемой модельной обуви "Луч" сможет занять свое место в нише. Ведь обувь этого легендарного бренда с историей почти в сотню лет всегда славилась качеством", - рассказала Татьяна Лугина.

Обращаясь к учащимся, глава концерна подчеркнула, что предприятия отечественного легпрома готовы брать на работу ребят еще во время учебы, в том числе обучать непосредственно на производстве. "Профессионалы промышленного комплекса - основа экономики страны. Мы ждем вас на наших предприятиях со смелыми идеями, предложениями и инициативами. А руководство всегда найдет возможность поддержать молодого специалиста и стимулирующими выплатами, и предоставлением жилья", - отметила Татьяна Лугина.-0-