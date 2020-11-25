Лугина: стратегия обувного холдинга "Луч" - восстановление и развитие бренда

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 25 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:59 Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $49 за баррель В мире
22:26 В Тунисе до 25 декабря продлен режим чрезвычайного положения В мире
21:56 Более 210 тыс. деревьев и кустарников высадили в Минске с начала года Регионы
21:52 Уточнены требования к внутреннему контролю операторов почтовой связи, проводящих финансовые операции Общество
21:49 Гандболистки "Берестья" сыграют с "Галычанкой" в 1/8 финала Кубка ЕГФ Спорт
21:47 Около 1,4 т рыбы выпустили в водохранилище Плещеницкое в Логойском районе Общество
21:43 Более 60 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире
21:37 ПРООН запускает образовательный проект по поддержке белорусского бизнеса во время COVID-19 Общество
21:33 Хоккеисты "Юности" одержали победу над "Металлург-Жлобин" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21:27 Лугина: стратегия обувного холдинга "Луч" - восстановление и развитие бренда Экономика
21:23 В Минске заметили белокрылого клеста Регионы
21:11 Работа представителей Университета гражданской защиты МЧС стала призером научного конкурса в России Общество
21:03 Минздрав рассказал об обстоятельствах смерти студента Академии музыки Происшествия
20:54 Беларусь ограничивает ввоз свинины из Германии и двух регионов России из-за АЧС Экономика
20:41 БПЦ призывает усилить межведомственное сотрудничество в профилактике домашнего насилия Общество
20:27 Генпрокуратура прокомментировала уголовное дело о разглашении врачебной тайны Происшествия
20:22 Новые проекты по использованию фрезерного торфа в системе ЖКХ реализуют в Беларуси Экономика
20:16 В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью Марадоны В мире
20:07 Щекин: многовекторность Беларуси - это не двуликость, а подтверждение независимости страны Общество
19:51 Сотрудники БГУ стали лауреатами Макариевской премии по естественным наукам Общество
19:43 Белорусы должны быть нацелены на политику созидания, ведь за ней стоит благосостояние страны - Сокол Общество
19:41 Умер футболист Диего Марадона В мире
19:37 Белорусские боксеры уступили испанцам на международном турнире памяти Виктора Ливенцева Спорт
19:22 Сборная Беларуси выступит на ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве Спорт
19:13 Жителя Солигорска приговорили к 10 годам колонии за убийство знакомого садовыми ножницами Происшествия
19:07 Старовойтова: в связи с COVID-19 в вузах изменена организация образовательного процесса Общество
18:56 В Минске на стройке погиб рабочий Происшествия
18:42 Заседание коллегий министерств культуры Беларуси и России пройдет 26 ноября в Минске Культура
18:28 Срок действия истекших справок и документов юридических и физических лиц продлен на полгода Президент
18:25 VI Белорусские Рождественские чтения пройдут 26-27 ноября в дистанционной форме Афиша
Все новости
Все новости
Экономика
25 ноября 2020, 21:27

Лугина: стратегия обувного холдинга "Луч" - восстановление и развитие бренда

Фото обувного холдинга "Луч"
Фото обувного холдинга "Луч"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия обувного холдинга "Луч" на ближайшую пятилетку - восстановление и развитие бренда. Об этом сегодня заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина на встрече с учащимися Минского государственного колледжа технологии и дизайна легкой промышленности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Сегодня некоторые предприятия холдинга работают по аутсорсингу, а это не самый эффективный бизнес. Вместе с тем серьезных игроков на обувном рынке страны мало, и я уверена, что путем расширения ассортимента выпускаемой модельной обуви "Луч" сможет занять свое место в нише. Ведь обувь этого легендарного бренда с историей почти в сотню лет всегда славилась качеством", - рассказала Татьяна Лугина.

Обращаясь к учащимся, глава концерна подчеркнула, что предприятия отечественного легпрома готовы брать на работу ребят еще во время учебы, в том числе обучать непосредственно на производстве. "Профессионалы промышленного комплекса - основа экономики страны. Мы ждем вас на наших предприятиях со смелыми идеями, предложениями и инициативами. А руководство всегда найдет возможность поддержать молодого специалиста и стимулирующими выплатами, и предоставлением жилья", - отметила Татьяна Лугина.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
легкая промышленность предприятие холдинг
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь ограничивает ввоз свинины из Германии и двух регионов России из-за АЧС
Фото Министерства энергетики Новые проекты по использованию фрезерного торфа в системе ЖКХ реализуют в Беларуси
Валерий Мицкевич Суд Евразийского экономического союза доказал свою зрелость и компетентность - Мицкевич
Фото БЕЛАЗ БЕЛАЗ поставил 136-тонный карьерный самосвал на Урал
Фото ОАО "Амкодор" "Амкодор" запланировал поставку техники в Бангладеш на $117 млн
Фото из архива ЕЭК утвердила методики оценки племенной ценности отдельных видов сельхозживотных
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами
Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер
Кунцевич: журналисты должны подключиться к работе по патриотическому воспитанию граждан
Только до 20 декабря! Лучшие цены на квартиры и бизнес-помещения! Выгодные акции и рассрочка на 100 месяцев!
Топ-новости
Коллегии МИД Беларуси и России проведут 26 ноября совместное заседание
Срок действия истекших справок и документов юридических и физических лиц продлен на полгода
Хоккей должен победить "грязную" политику - депутат
Объем реконструкции электросетей в Беларуси в следующей пятилетке вырастет почти вдвое
Препарат "Актемра" для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 передан в больницы
Минздрав рассказал об обстоятельствах смерти студента Академии музыки
В Беларуси и России не выявили значительных нарушений порядка пропуска роумингового трафика
Белорусы должны быть нацелены на политику созидания, ведь за ней стоит благосостояние страны - Сокол
Новоселье скоро! В доме "Кейптаун" – готовые квартиры по лучшим ценам! Скидки и кредит от 4,99% годовых!
БСЖ призвал коллег противодействовать попыткам фальсификации истории и тиражированию вражды
Умер футболист Диего Марадона
Сотрудничество Беларуси и Японии не подвержено никаким штормам - Есин
В Беларуси выздоровели и выписаны 107 452 пациента с COVID-19
Крутой проведет 26 ноября личный прием граждан и представителей юрлиц
Минлесхоз пояснил новшества в ведении лесного хозяйства и реализации древесины
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.