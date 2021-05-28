Лукашенко и Путин отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции

28 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин отметил рост белорусско-российского товарооборота и подчеркнул важность закрепления позитивных тенденций в сотрудничестве двух стран. Об этом он заявил сегодня на переговорах в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спасибо, что приехали. Как и договаривались. Мы договаривались об этом еще до очередного витка…", - начал беседу Владимир Путин.

"Всплеска эмоций", - подхватил мысль глава белорусского государства.

"Да, всплеска эмоций. Нам без этих событий есть о чем поговорить. Имея в виду, что в первом квартале текущего года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси. Мы наблюдаем значительный рост товарооборота - 18,4%. Это хорошая тенденция. Важно ее сохранить при активной работе правительств", - продолжил российский лидер.

Владимир Путин отметил, что как раз сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин находится в Беларуси для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, у него были контакты со своими коллегами. "Он мне звонил даже сегодня, рассказывал о том, как идет работа", - сказал Президент России.

Он отметил, что уже в июне будет сдан в промышленную эксплуатацию первый блок БелАЭС. "Это тоже еще один хороший пример нашего сотрудничества. Есть хорошие позитивные тенденции по другим направлениям. Все это, безусловно, будет в центре нашего внимания", - заявил Владимир Путин.

Президент России отметил, что продолжается работа и над вопросами строительства Союзного государства. "Мы делаем это исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Беларуси, так и России. Мы двигаемся в этом направлении. Уверен, эта работа дает уже конкретные результаты нашим гражданам. Вопрос только в том, чтобы делать все последовательно, не спеша, не забегая вперед, а действовать поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов, как каждая из сторон сама для себя определяет", - подчеркнул российский лидер.

Президент Беларуси отметил, что, действительно, много было разговоров по поводу нынешней встречи. "Неожиданно даже для меня. Вот, встречаются очень часто и прочее… Но это наш план. Мы об этом объявили еще в конце прошлого года, что мы, как вы правильно сказали, постепенно будем обсуждать те вопросы, - сказал Александр Лукашенко. - Если мы уперлись в какой-то вопрос и не можем его без специалистов рассмотреть, то мы передаем его специалистам, они готовят нам. Мы встречаемся, снова двигаемся. Главное, что двигаемся вперед. Вы правильно отметили рост товарооборота. Мы просчитываем сейчас буквально каждую долю процента. И видим, что мы превзойдем в этом году - Беларусь и Россия - свой товарооборот доковидного уровня. Здесь как раз у нас темпы неплохие".

Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси темп роста ВВП примерно такой же, как и в России. "Нам же, знаете, предрекали чуть ли не стагнацию какую-то. Экономика в России растет. Естественно, привязанная к России и наша экономика нормально двигается. Но всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете", - сказал он.

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