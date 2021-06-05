Лукьянов: цена и качество белорусских товаров - лучшая реклама на рынке России

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Российские покупатели ценят белорусские товары за их качество и доступную цену. Такое мнение сегодня высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов на встрече с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский дипломат находится в Брестской области с многодневным визитом. "Выбор на регион пал неслучайно. Если на номерных знаках автомобилей стоит единица, значит, туда нужно ехать в первую очередь", - пошутил Евгений Лукьянов.

Юрий Шулейко отметил, что Брестская область поддерживает тесные отношения со своими партнерами из России, в регионе работает немало предприятий с российским капиталом.

"Падения не произошло. Эти месяцы показывают хороший рост. Конечно, пандемия сказывается на некоторых моментах. Ждем, когда откроются границы для массового движения, - сказал председатель Брестского облисполкома. - Объективно, Брестская область особая как поставщик продовольствия. У нас мощный кластер по производству и переработке молока и мяса. Гордимся качеством продуктов".

Евгений Лукьянов согласился с Юрием Шулейко. "Например, брестский сыр на моем столе каждое утро. Когда вижу сделанную в Беларуси продукцию, уже знаю, что это цена и качество, которые меня устраивают. Белорусские производители, на мой взгляд, могли бы не тратить деньги на рекламу в России, а понижать себестоимость производимой продукции. Это самая лучшая реклама", - заметил посол России.

Во время встречи были затронуты темы логистики, транспортного сообщения, туризма, взаимодействия в других сферах. Отдельно зашла речь о Брестской крепости. Мемориальный комплекс в 2018-2020 годах реконструировали по программе Союзного государства. Проект намерены продолжить в 2022 году. Также есть предложения направить средства СГ для создания в крепости республиканского патриотического центра. Сейчас у него областной статус. В будущем центр планируется сделать круглогодичным, с возможностью организовать пребывание детей посменно (ориентировочно до 12 дней).

К слову, Брест и Брестская крепость занимают особое место в сердце российского посла. "Для меня Минск - новый город. А вот в Бресте я жил и учился пять лет. Вчера как раз побывал в трех школах. Было ностальгически-романтическое возвращение в определенный период моей жизни. А сегодня мы побывали в Брестской крепости", - рассказал Евгений Лукьянов.

Визит дипломата в область завершится 6 июня. В частности, в Бресте он посетит ОАО "Савушкин продукт", в Кобрине - предприятие по выпуску детских игрушек "Полесье" и музей имени А.В. Суворова.-0-