Макей предложил сконцентрировать до половины экспорта на рынке ЕАЭС

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей предложил изменить формулу экспорта Беларуси и поставлять половину товаров на рынки стран ЕАЭС. Об этом он заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр считает, что в современных условиях целесообразно изменить формулу экспорта по принципу "треть - треть - треть", когда по трети поставок приходится на Россию и на рынки ЕАЭС, Евросоюз, а также страны дальней дуги. По его мнению, необходимо сконцентрировать половину экспорта на рынках ЕАЭС, а оставшуюся половину разделить поровну между ЕС и странами дальней дуги.

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