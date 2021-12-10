Малкина: экономика ЕАЭС демонстрирует активное восстановление

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экономика Евразийского экономического союза демонстрирует активное восстановление. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономика ЕАЭС в текущем году демонстрирует активное восстановление, - сказала Ия Малкина. - За девять месяцев 2021 года ВВП ЕАЭС, по нашей оценке, вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ускорение роста ВВП основано на опережающем росте промышленного производства, увеличении темпов роста строительной отрасли, активизации розничной торговли, высокой динамике внешней торговли и оживлении транспортной отрасли".

Объем взаимной торговли в ЕАЭС по итогам девяти месяцев достиг $52 млрд, продемонстрировав увеличение на 32,5% относительно января - сентября прошлого года. "Уровень доковидного периода 2019 года превышен на 16,5%", - констатировала официальный представитель ЕЭК.

Объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС в январе - сентябре увеличился почти на 33% и составил $596 млрд. "При этом экспорт рос быстрее, чем импорт (39% против 24% соответственно), - указала Ия Малкина. - Уровень доковидного периода превышен почти на 11%".-0-