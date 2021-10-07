Малкина рассказала о транспортных маршрутах в ЕАЭС, где будет создана цифровая экосистема

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На правовом портале Евразийского экономического союза опубликовано решение Совета Евразийской экономической комиссии о реализации проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров". Зачем нужен этот проект, рассказала на своей странице в Facebook официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что задача экосистемы цифровых транспортных коридоров - помочь деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок, а также обеспечить электронное взаимодействие с уполномоченными органами внутри стран и на международном уровне. "Создание "витрины" национальных сервисов позволит сформировать цифровую инфраструктуру для реализации этой экосистемы", - пояснила представитель ЕЭК.

По ее словам, проект будет реализован в 2021-2022 годах на территории всех государств ЕАЭС на трех маршрутах. Первый - автомобильный маршрут от западной границы Беларуси с Польшей через территорию России, Казахстана и Кыргызстана до границы с Китаем. Второй маршрут - железнодорожный от границы Казахстана с КНР через территорию России до западной границы Беларуси с Польшей. И третий маршрут - автомобильный из Армении в РФ, включая транзитную перевозку через Грузию. Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета ЕАЭС в размере 290,8 млн российских рублей.

Совет ЕЭК утвердил паспорт проекта и дорожную карту по его реализации. Ознакомиться с ними можно также на правовом портале ЕАЭС. "Добавлю, что на заседании Совета ЕЭК все стороны заявили о необходимости ускорения этой работы", - подчеркнула Ия Малкина.-0-